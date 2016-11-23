Проблему водоснабжения Крыма можно решить с помощью деоккупации – посол Украины в ООН

В Совбезе ООН прошли открытые дебаты по вопросам водных ресурсов, мира и безопасности.

О водоснабжении Крыма поговорили в Совбезе ООН

Деокупация Крыма и Севастополя является логическим шагом к разрешению проблемы с водоснабжением полуострова , заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в ходе открытых дебатов Совбеза ООН по вопросам водных ресурсов, мира и безопасности. Таким образом, он ответил на сделанное в ходе дебатов заявление представителя России о блокировании украинской стороной водных ресурсов для Крыма.

"Заявление российской делегации ранее в этом зале является свидетельством неспособности российских оккупационных властей удовлетворить основные потребности местного населения. Вместо того, чтобы признать незаконность своих действий и попытаться исправить свои совершенные ошибки, российская сторона решила использовать вопрос водоснабжения в Крыму в качестве инструмента пропаганды", - заявил Ельченко.

Кроме того, по словам Ельченко, ситуация с водоснабжением на полуострове может улучшиться, если Россия прекратит перенаправлять дефицитные водные ресурсы Крыма на нужды своих военных на полуострове.

"Следующим логическим шагом было бы начало процесса деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, тем самым позитивно способствуя разрешению вопроса водообеспеченности Крыма", - сказал Ельченко.

Відповідь В.Єльченка делегації Росії в РБ #ООН: для вирішення питання водних ресурсів в #Крим'у потрібно: 1) демілітаризація; 2) деокупація. pic.twitter.com/40EifRGHvx — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 листопада 2016 р.

Как сообщает российское агентство ТАСС, "Россия обратила внимание Совета безопасности ООН на водную блокаду Крыма, осуществляемую украинской стороной. Выступая на заседании СБ, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев заявил, что целенаправленные действия киевских властей нарушают права человека и целый ряд международных гуманитарных норм".

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал, с территории Херсонской области.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".