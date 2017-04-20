Признание судом ООН первичной юрисдикции по обеим конвенциям украинского иска стало серьезной победой Киева – обозреватель

Гаагский суд, не вникая в детали процесса, счел, что имеет основание рассматривать дело "Украина против России".

Гаагский суд принял очень важное для Украины решение UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

Решение судей международного суда ООН, касающееся временных мер против РФ, стало для российской стороны неприятной неожиданностью, посколькупо конвенции о противодействии финансированию терроризма, суд все же признал свою первичную юрисдикцию по данному документу.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет обозреватель Владимир Кравченко. Автор отмечает, что судебное решение фактически означает признание гаагским судом своего права и основания рассматривать дело "Украина против России".

"хотя на этом этапе МС ООН не говорит о своей юрисдикции по делу "Украина против России", суд признал свою первичную юрисдикцию (prima facie) по обеим конвенциям — и по расовой дискриминации, и о борьбе с финансированием терроризма. Иными словами, суд, не вникая детально в процесс, счел, что имеет право и основание рассматривать дело "Украина против России". Согласимся с украинскими дипломатами: для нас, украинцев, это решение — серьезная победа, особенно если учесть, что Международным судом впервые рассматривается применение конвенции о финансировании терроризма. Многие сомневались, что суд признает первичную юрисдикцию по ней", – говорится в статье.

Кравченко отмечает, что отказ МС ООН применить к России временные меры на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма аргументирован тем, что Украине необходимо доказать факт того, что запрошенные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий РФ, однако данное требование выполнено не было.

"Но для Украины куда важнее то, что суд объявил свою первичную юрисдикцию по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, признав, что предоставленные Украиной факты подпадают под действие документа. При этом МС ООН не поставил под сомнение факт поставок Россией оружия. Суду просто не хватило доказательств того, что факт этих поставок оружия и атаки на гражданских лиц и объекты объединены единым намерением и, соответственно, подпадают под определение терроризма, данное в Конвенции", – указывает аналитик.

Автор отмечает, что принимая решение по временным мерам, судьи МС продемонстрировали уровень своей прогрессивности.

"Ряд юристов-международников, в том числе и российские, оценивают их действия даже как революционные: суд дал широкое толкование своих полномочий по данным двум конвенциям. А против этого возражала Россия. Согласимся с Еленой Зеркаль: "С учетом того, что это первое решение суда по этой конвенции (о финансировании терроризма. – ред.), мы имеем очень конструктивный подход суда", – заключил Кравченко.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о значимости решения Международного суда ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Украина vs Россия: раунд первый — разведка боем" в еженедельнке "Зеркало недели. Украина".