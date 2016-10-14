Прибывшие в Крым итальянские депутаты состоят в сепаратистской партии "Лига Севера" – посол

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Так называемая "итальянская делегация" в Крыму не поддерживается официальным Римом, сообщил украинский дипломат.

Посетившие Крым итальянские депутаты местных советов принадлежат к маргинальной политической силе evgovorov / Depositphotos

Прибывшая в оккупированный Крымский полуостров "итальянская делегация" состоит из местных депутатов и бизнесменов, принадлежащих к маргинальной политической силе "Лига Севера", заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Ни одно национальное агентство или национальная газета или телевидение не сообщает об этом визите. Это визит группы местных депутатов и бизнесменов, которые относятся к одной маргинальной партии Lega Nord, которая выступает за независимость севера, автономизации. Поэтому все члены этой партии пытаются использовать любой повод для того, чтобы продемонстрировать свою независимость от действий правительства, от европейской политики. И один из таких элементов, это визит в Крым в эти дни", - заявил он в комментарии для канала "112 Украина".

Дипломат подчеркнул, что итальянское правительство обратилось к инициаторам поездки с рекомендацией не ехать, указывая, что визит на оккупированный полуостров будет неуместным в свете официальной позиции Италии и введенных против России европейских санкций.

" В день, когда группа выехала в Крым, позавчера, парламент Италии в очередной раз отказался и не поддержал предложение этой партии в парламенте об отмене санкции против России", - добавил Перелыгин.

По словам посла, он уже направил предложения по открытию уголовного производства против нарушителей украинского законодательства.

Напомним, сегодня, 14 октября, в оккупированный Крым прилетела делегация депутатов местных советов и предпринимателей из Италии.

Ранее, 29 июля в Крым прибыла делегация французских депутатов во главе с членом Национального собрания Франции, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что ни один визит или заявление депутатов не может отражать официальную позицию Франции. "Ставить под сомнение границы противоречит международному праву. Именно поэтому международное сообщество, Европейский союз и Франция не признают незаконной аннексии Крыма", – говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, 1 июля ЕС утвердил согласованное 21 июня Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России на полгода. Таким образом, санкции против РФ продлены до 31 января 2017 года.

Министерство иностранных дел Италии после резолюции Венето подтвердил позицию своей страны о непризнании референдума в Крыму 2014 года и продление санкций против России до выполнения Минских соглашений.