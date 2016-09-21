При Януковиче из Днепропетровщины выводили по 2 млрд гривень наличными в месяц – замгенпрокурора

Деньги переводились в иностранную валюту и оседали на счетах в заграничных банках.

При Януковиче на Днепропетровщине воровали с размахом Андрей Товстыженко, ZN.UA

Во времена правления экс-президента Виктора Януковича по всей территории Украины были организованы так называемые "финансовые площадки" - преступные схемы по хищению денег, в том и из бюджета. Одной из крупнейших площадок стала Днепропетровская область , заявил в программе "О политике" на Эспрессо.TV заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Значительное количество финансовых сделок во времена Януковича осуществлялась фактически во всех возможных и невозможных сферах хозяйственной деятельности: в образовании, культуре, здравоохранении. Они реализовывались через так называемые финансовые площадки. Только лишь по территории Днепропетровской области в течение каждого месяца добывалось наличными около 2 миллиардов гривен", - сообщил Енин, отметив, что средства конвертировались в иностранную валюту и переправлялись за границу.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Януковичу в суде выдвинут обвинение в соответствии со статьей 255 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за "Создание преступной группировки для хищения государственных средств".

Ранее сообщалось, что Янукович вывел из государственного бюджета Украины от 20 до 30 млрд долларов.

Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.