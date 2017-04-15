При создании реестра е-деклараций предполагалась возможность их автоматической проверки – Радецкий

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Сегодня реестр является неполноценным, поскольку способен лишь накапливать информацию, заявил замглавы НАПК.

На сегодняшний день реестр электронных деклараций является фактически неполноценным, поскольку способен лишь накапливать информацию, но не обеспечивает возможности ее автоматической проверки, заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.

В НАПК рассказали, как на самом делее должен работать реестр деклараций Петр Порошенко/Facebook

В интервью ZN.UA замглавы НАПК, отметил, что сегодня общественное внимание сконцентрировалось на проверке е-деклараций, и глава агентства Наталья Корчак сознательно формирует именно этот информационный посыл.

"Этим она (Корчак – ред.) пытается заболтать проблемы ненадлежащей работы реестра, где сначала работа реестра, а уж потом проверка. Почему? Электронное декларирование законотворцы задумывали как наличие е-декларации и автоматическую ее проверку после нажатия субъектом декларирования на клавиатуре Enter и регистрации декларации в нашей системе. И когда нас спрашивают, как мы будем проверять миллион деклараций, то предполагалось, что этот миллион сразу же автоматически и проверится. А специалисты департамента увидят, что высветится на экране во время автоматической проверки: красным — тяжкое нарушение, желтым — среднее, зеленым — нет нарушений", - отметил Радецкий.

По его словам, изначально предполагалось, что именно после этого специалисты будут изучать декларацию нарушителя полностью, приглашать его для объяснений, а затем выносить проект решения о привлечении субъекта к ответственности.

Замглавы НАПК утверждает, что Корчак пытается переложить всю ответственность за ненадлежащую работу реестра на него.

"Я эти вопросы поднимал постоянно, в январе мы даже формировали план мероприятий по работе с реестром. Я на заседаниях фактически принуждал Наталью Николаевну включить в план синхронизацию госреестров и создание четвертого и пятого блоков (программного обеспечения системы реестра. — Ред.) для автоматической проверки деклараций. Но тендер на эти работы не объявлен и до сих пор!", - подчеркивает Радецкий.

"То есть на сегодняшний день реестр неполноценный, поскольку он способен лишь накапливать информацию. А мы должны накапливать и сразу автоматически проверять", - заключил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций.

31 марта глава НАПК Наталья Корчак обрушилась с критикой на своего заместителя Руслана Радецкого, обвинив его в безответственности и фактическом саботаже работы агентства.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".