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Президенты Украины и США обсудили Донбасс и двухстороннее сотрудничество

22 сентября в 00:22

Порошенко встретился с Обамой на полях Генассамблеи ООН.

Порошенко Обама
Обама и Порошенко пообщались в Нью-Йорке
Сайт президента Украины
На полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы.

Как сообщила пресс-служба главы государства в ночь на четверг, 22 сентября, во время встречи президенты обсудили реформы в Украине, вопросы углубления двустороннего сотрудничества и урегулирование конфликта в Донбассе.

"У нас состоялся долгий разговор с президентом США Бараком Обамой. У нас была возможность обсудить дальнейшие шаги по имплементации Минских договоренностей, решительные шаги по координации, чтобы мы составили "дорожную карту" реализации этих договоренностей, приоритеты безопасностного компонента Минских договоренностей, а также место и даты политических частей минского процесса", – сообщил журналистам в Нью-Йорке украинский президент по итогам встречи с американским коллегой.

Порошенко напомнил о своих встречах с вице-президентом Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, а также о миллиарде кредитных гарантий, которые США предоставят Украине.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которой последний подтвердил готовность Вашингтона предоставить Киеву 1 миллиард кредитных гарантий.

Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. Стороны договорились об активизации дипломатических усилий для прекращения российской агрессии против Украины, а также обсудили текущую ситуацию в Донбассе.   

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН США Порошенко Обама
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