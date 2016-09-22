Президенты Украины и США обсудили Донбасс и двухстороннее сотрудничество

Порошенко встретился с Обамой на полях Генассамблеи ООН.

Обама и Порошенко пообщались в Нью-Йорке Сайт президента Украины

На полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президентов Украины и СШАи Барака Обамы.

Как сообщила пресс-служба главы государства в ночь на четверг, 22 сентября, во время встречи президенты обсудили реформы в Украине, вопросы углубления двустороннего сотрудничества и урегулирование конфликта в Донбассе.

"У нас состоялся долгий разговор с президентом США Бараком Обамой. У нас была возможность обсудить дальнейшие шаги по имплементации Минских договоренностей, решительные шаги по координации, чтобы мы составили "дорожную карту" реализации этих договоренностей, приоритеты безопасностного компонента Минских договоренностей, а также место и даты политических частей минского процесса", – сообщил журналистам в Нью-Йорке украинский президент по итогам встречи с американским коллегой.

Порошенко напомнил о своих встречах с вице-президентом Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, а также о миллиарде кредитных гарантий, которые США предоставят Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, во время которой последний подтвердил готовность Вашингтона предоставить Киеву 1 миллиард кредитных гарантий.

Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. Стороны договорились об активизации дипломатических усилий для прекращения российской агрессии против Украины, а также обсудили текущую ситуацию в Донбассе.