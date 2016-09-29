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Президент уволил двух судей за нарушение присяги

29 сентября в 22:35

Шесть судей уволены в связи с окончанием срока полномочий или по собственному желанию.

Порошенко подписывает указ
Порошенко уволил еще нескольких судей
Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 29 сентября, подписал указы об увольнении судьи Шевченковского районного суда Киева Натальи Волокитиной и судьи Белгород-Днестровского районного суда Одесской области Таисии Матяш в связи с нарушением ими присяги, сообщает пресс-служба главы государства.

Высший совет юстиции установил, что судья Матяш при рассмотрении ряда гражданских дел в 2012-2013 годах приняла предвзятые и незаконные судебные решения, что привело к неправомерному отчуждению имущества, в том числе, государственного.

Судья Волокитина приняла заведомо направосудное решение о заключении под стражу одного из участников Революции Достоинства в январе 2014 года, "что вызывает сомнения в ее объективности, беспристрастности и добросовестности выполнения своих обязанностей, унижает авторитет судебной власти и является нарушением присяги", уточнили в Администрации президента.

Кроме того, глава государства уволил шесть судей в Донецкой, Винницкой и Кировоградской областях, городах Киеве и Севастополе в связи с с окончанием срока полномочий, подачей ими заявления об отставке или увольнении по собственному желанию.

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 Напомним, 29 сентября президент Украины Петр Порошенко после представления Высшего совета юстиции уволил судью Печерского суда Киева Оксану Царевич, которая принимала заведомо неправосуднуе решения в отношении участников Революции Достоинства.

Кроме того, 29 сентября Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором уволила 29 судей, в том числе нескольких из них – за преступления против Майдана.

По материалам: ZN.UA
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