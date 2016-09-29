Президент уволил двух судей за нарушение присяги

Шесть судей уволены в связи с окончанием срока полномочий или по собственному желанию.

Порошенко уволил еще нескольких судей

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 29 сентября, подписалШевченковского районного суда Киева Натальи Волокитиной и судьи Белгород-Днестровского районного суда Одесской области Таисии Матяш в связи с нарушением ими присяги, сообщает пресс-служба главы государства.

Высший совет юстиции установил, что судья Матяш при рассмотрении ряда гражданских дел в 2012-2013 годах приняла предвзятые и незаконные судебные решения, что привело к неправомерному отчуждению имущества, в том числе, государственного.

Судья Волокитина приняла заведомо направосудное решение о заключении под стражу одного из участников Революции Достоинства в январе 2014 года, "что вызывает сомнения в ее объективности, беспристрастности и добросовестности выполнения своих обязанностей, унижает авторитет судебной власти и является нарушением присяги", уточнили в Администрации президента.

Кроме того, глава государства уволил шесть судей в Донецкой, Винницкой и Кировоградской областях, городах Киеве и Севастополе в связи с с окончанием срока полномочий, подачей ими заявления об отставке или увольнении по собственному желанию.

Напомним, 29 сентября президент Украины Петр Порошенко после представления Высшего совета юстиции уволил судью Печерского суда Киева Оксану Царевич, которая принимала заведомо неправосуднуе решения в отношении участников Революции Достоинства.

Кроме того, 29 сентября Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором уволила 29 судей, в том числе нескольких из них – за преступления против Майдана.