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Президент Украины впервые прибыл с визитом в Норвегию

18 октября в 03:18

Планируется подписание ряда двусторонних соглашений. 

Порошенко Норвегия
Порошенко уже в Норвегии
Администрация президента Украины/Facebook
Президент  Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Норвегию. Эта поездка – первая в истории дипломатических отношений двух стран, сообщила Администрация президента на своей странице в Facebook.

В программе первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Королевства Норвегия, президентом Стортинга (парламента) Королевства Норвегия, а также аудиенция у короля Норвегии.

При участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится российско-норвежский бизнес-форум, говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией. 

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Напомним, что на 19 октября предварительно запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Франция, Германия, Россия и Украина) в Берлине.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко собирается с визитом в Польшу.

По материалам: ZN.UA
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