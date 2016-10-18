Президент Украины впервые прибыл с визитом в Норвегию

Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Порошенко уже в Норвегии Администрация президента Украины/Facebook

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Норвегию. Эта поездка – первая в истории дипломатических отношений двух стран, сообщила Администрация президента на своей странице в Facebook.

В программе первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Королевства Норвегия, президентом Стортинга (парламента) Королевства Норвегия, а также аудиенция у короля Норвегии.

При участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится российско-норвежский бизнес-форум, говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией.

Напомним, что на 19 октября предварительно запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Франция, Германия, Россия и Украина) в Берлине.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко собирается с визитом в Польшу.