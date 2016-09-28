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Президент создал в Донецкой области Марьинскую военно-гражданскую администрацию

28 сентября в 16:49

Согласно президентскому указу, глава Марьинской РГА получает статус главы Марьинской РВГА. 

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В Донбассе сформировали еще одну военно-гражданскую администрацию
Пресс-центр АТО/Facebook
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области.

Так, согласно указу №414/2016 обнародованному на сайте президента Украины, в связи с созданием Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области, ее статус приобретает Марьинская райгосадминистрация Донецкой области, а ее глава – приобретает статус главы Марьинской РВГА Донецкой области.

Документ также поручает руководителю антитеррористического центра при СБУ и главе Донецкой ОВГА принять меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации, предусмотренные законодательством.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

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Напомним, указ о создании в Донбассе военно-гражданских администраций был подписан президентом Петром Порошенко 5 марта прошлого года. 

Указ был принят в соответствии с законом "О военно-гражданских администрациях", принятом Верховной Радой 3 февраля 2015 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги администрация Донецк президент
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