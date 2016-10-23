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Президент назвал дату завершения процедур по безвизовому режиму с ЕС

23 октября в 20:36

По словам Порошенко, большинство депутатов Европарламента поддерживают визовую либерализацию для Украины.

Безвизовый режим
Порошенко отправил Климкина в Амстердам договариваться о ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС
112.ua
Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это состоится до 24 ноября. Почему? Потому что 24 ноября состоится саммит Украина-ЕС и мы договорились, что на этот саммит документы будут готовы", – сообщил глава государства в интервью журналистам украинских телеканалов, которое демонстрировалось вечером в воскресенье, 23 октября.

Президент заверил, что большинство депутатов Европарламента поддерживают визовую либерализацию для Украины.

Порошенко также сообщил, что он поручил министру иностранных дел Павлу Климкину отправится в Нидерланды для продвижения идеи ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Я дал поручение министру иностранных дел уже на следующей неделе отправиться в Нидерланды. Я поговорил с лидерами двух парламентских фракций в Маастрихте", – уточнил президент, добавив, что за ратификацию Соглашения в голландском парламенте будет бороться "мощный депутатский десант".

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила свою часть обязательств для ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Напомним, президент Петр Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режимадля граждан Украины.

Как сообщалось, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге. 

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ЕС безвизовый режим Украина Европарламент Порошенко
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