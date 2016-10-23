Президент назвал дату завершения процедур по безвизовому режиму с ЕС

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По словам Порошенко, большинство депутатов Европарламента поддерживают визовую либерализацию для Украины.

Порошенко отправил Климкина в Амстердам договариваться о ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС 112.ua

Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украинедо 24 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это состоится до 24 ноября. Почему? Потому что 24 ноября состоится саммит Украина-ЕС и мы договорились, что на этот саммит документы будут готовы", – сообщил глава государства в интервью журналистам украинских телеканалов, которое демонстрировалось вечером в воскресенье, 23 октября.

Президент заверил, что большинство депутатов Европарламента поддерживают визовую либерализацию для Украины.

Порошенко также сообщил, что он поручил министру иностранных дел Павлу Климкину отправится в Нидерланды для продвижения идеи ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Я дал поручение министру иностранных дел уже на следующей неделе отправиться в Нидерланды. Я поговорил с лидерами двух парламентских фракций в Маастрихте", – уточнил президент, добавив, что за ратификацию Соглашения в голландском парламенте будет бороться "мощный депутатский десант".

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила свою часть обязательств для ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Напомним, президент Петр Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режимадля граждан Украины.

Как сообщалось, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.