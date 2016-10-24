Президент назначил послом в Люксембурге представителя Украины в ЕС

Николай Точицкий будет совмещать должности.

Николай Точицкий назначен послом в Люксембурге bykvu.com

Президент Петр Порошенко назначил Николая Точицкого послом Украины в Люксембурге по совместительству.

Соответствующий указ №473 глава государства подписал в понедельник, 24 октября.

Точицкий на сегодня является чрезвычайным и полномочным послом Украины в в Королевстве Бельгия согласно указу президента от 4 февраля 2016 года. Эту должность дипломат уже совмещает с должностью представителя Украины при Европейском Союзе. До этого Точицкий с 2010 года возглавлял постоянное представительство Украины при Совете Европы.