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Президент назначил послом в Люксембурге представителя Украины в ЕС

24 октября в 18:14

Николай Точицкий будет совмещать должности.

Николай Точицкий
Николай Точицкий назначен послом в Люксембурге
bykvu.com

Президент Петр Порошенко назначил Николая Точицкого послом Украины в Люксембурге по совместительству.

Соответствующий указ №473 глава государства подписал в понедельник, 24 октября.

Точицкий на сегодня является чрезвычайным и полномочным послом Украины в в Королевстве Бельгия согласно указу президента от 4 февраля 2016 года. Эту должность дипломат уже совмещает с должностью представителя Украины при Европейском Союзе. До этого Точицкий с 2010 года возглавлял постоянное представительство Украины при Совете Европы.

По материалам: ZN.UA
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1 комментарий
  • борис зализняк Сегодня, 18:32 уровень МИДа и послов - показатель того уровня доверия к Украине который мы сегодня имеем- отказ от ратификации угоды с ЕС, непредоставление безвиза, поддержка китая РФ.....- порошенко - когда будет уволен и выгнан из послов- посол в китае- олег демин- бывший первый секретарь червонозавлдского райкома КПСС, потом- посла в РФ- утвержденного на эту должность лично путиным, теперь он назначен януковичем с согласования путина - послом в китае.. НУ КАКИЕН ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЭТОТ УКРАИНОФОБ,,,.. агент кремля.. порошенко- ау... Ответить Цитировать Пожаловаться
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