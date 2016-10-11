Президент назначил посла Украины в Нигерии послом в Сьерра-Леоне по совместительству

Александрук является послом в Нигерии с 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил посла Украины в Республике Нигерия Валерия Александрука послом в Республике Сьерра-Леоне по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Нигерия Александрука Валерия Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в указе президента Украины №441/2016, который опубликован на сайте главы Украинского государства во вторник, 11 октября.

Валерий Александрук является Чрезвычайным и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Нигерия с марта 2015 года.

Ранее Порошенко уволил посла в Ираке. Анатолий Маринец находился в должности посла почти четыре года.