Президент назначил нового начальника военной разведки

Василий Бурба сменил Велерия Кондратюка, назначенного заместителем главы АП.
"Назначить Бурбу Василия Васильевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в указе №466/2016 от 15 октября 2016, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Напомним, 15 октября президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника ГУР Минобороны генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, назначив его заместителем главы Администрации президента. Кондратюк заменил на этой должности Андрея Таранова, который погиб 18 сентября, разбившись на водном мотоцикле около Гаванского моста на Днепре в Киеве.ZN.UA