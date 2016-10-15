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Президент назначил нового начальника военной разведки

15 октября в 23:04

Василий Бурба сменил Велерия Кондратюка, назначенного заместителем главы АП.

Порошенко подписал
ГУР Минобороны возглавил экс-СБУшник Василий Бурба
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу, служившего до этого в Службе безопасности Украины.

"Назначить Бурбу Василия Васильевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в указе №466/2016 от 15 октября 2016, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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Напомним, 15 октября президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника ГУР Минобороны генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, назначив его заместителем главы Администрации президента. Кондратюк заменил на этой должности Андрея Таранова, который погиб 18 сентября, разбившись на водном мотоцикле около Гаванского моста на Днепре в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бурба Кондратюк Порошенко ГУР СБУ
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