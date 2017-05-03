Президент назначил начальников управлений СБУ в шести областях

Указами президента уволены начальники управлений СБУ в семи областях, наченны – в шести.
Своим указом президент уволил:
Виктора Андрейчука с должности начальника УСБУ во Львовской области;
Сергея Батракова с должности начальника УСБУ в Одесской области;
Степана Грещука с должности начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области;
Эдуарда Крицина с должности начальника УСБУ в Харьковской области;
Владимира Пахнюка с должности начальника УСБУ в Житомирской области;
Игоря Шкурата с должности начальника УСБУ в Винницкой области;
Александра Довженко с должности начальника УСБУ в Черниговской области.
Другим указом президент назначил:
Александра Ткачука начальником УСБУ во Львовской области;
Александра Довженко начальником УСБУ в Одесской области;
Сергея Семочко начальником ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области;
Андрея Носача начальником УСБУ в Харьковской области;
Виктора Панасюка начальником УСБУ в Житомирской области;
Владимира Пахнюка начальником УСБУ в Винницкой области.
Напомним, что в феврале 2017 года Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ, сменив руководителей управлений службы в ряде областей.ZN.UA