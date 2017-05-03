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Президент назначил начальников управлений СБУ в шести областях

3 мая в 12:40

Указами президента уволены начальники управлений СБУ в семи областях, наченны – в шести.

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Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел кадровые перестановки в руководстве управлений СБУ в областях и городе Киеве.

Своим указом президент уволил:

Виктора Андрейчука с должности начальника УСБУ во Львовской области;

Сергея Батракова с должности начальника УСБУ в Одесской области;

Степана Грещука с должности начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области;

Эдуарда Крицина с должности начальника УСБУ в Харьковской области;

Владимира Пахнюка с должности начальника УСБУ в Житомирской области;

Игоря Шкурата с должности начальника УСБУ в Винницкой области;

Александра Довженко с должности начальника УСБУ в Черниговской области.

Другим указом президент назначил:

Александра Ткачука начальником УСБУ во Львовской области;

Александра Довженко начальником УСБУ в Одесской области;

Сергея Семочко начальником ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области;

Андрея Носача начальником УСБУ в Харьковской области;

Виктора Панасюка начальником УСБУ в Житомирской области;

Владимира Пахнюка начальником УСБУ в Винницкой области.

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Напомним, что в феврале 2017 года Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ, сменив руководителей управлений службы в ряде областей.

По материалам: ZN.UA
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