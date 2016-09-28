Президент Израиля прервал визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса

Израильский лидер, выступивший перед Верховной Радой во вторник, вынужден покинуть Киев.

Рувен Ривлин срочно возвращается в Тель-Авив в связи со смертью Переса ISRA.com

ПрезидентРувен Ривлин прервал свой официальный визит в Украину в связи со смертью экс-президента Израиля Шимона Переса.

Как сообщает израильское издание Arutz Sheva, Ривлин вернется в Израиль в среду, после полудня.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в возрасте 93 лет скончался бывший президент Израиля Шимон Перес.

Перес был госпитализирован в клинику под Тель-Авивом 13 сентября с диагнозом "инсульт". Он находился в сознании, его состояние оценивалось как стабильное. В тот же день врачи приняли решение ввести Переса в состоянии искусственной комы.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Дважды был премьер-министром Израиля. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.

В 1994 году совместно с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином удостоен Нобелевской премии мира.