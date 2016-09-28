Президент Израиля повторил в Раде советский миф о причастности ОУН к Холокосту – Вятрович

Глава института Национальной памяти призвал избегать "необоснованных обобщений" в оценке трагических событий Второй мировой войны.

Глава Института Нацпамяти прокомментировал резонансные заявления израильского президента о причастности украинцев к массовым убийствам евреев Владимир Вятрович/Facebook

Президент Израиля Реувен Ривлин в своем выступлении перед Верховной Радой повторил советский миф о причастности организации ОУН к Голокосту, заявил глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"К сожалению президент Израиля в своем выступлении в украинском парламенте повторил советский миф об участии ОУН в Голокосте. Почтение памяти жертв Бабиного Яра было бы более искренним без использования мифов тех, кто стирал память о них", – написал он в Facebook.

Как отметил Вятрович, среди лиц, причастных к трагическим событиям в Бабином Яру, были члены местной полиции, однако массовые убийства евреев были "компетенцией" немецких айнзацгрупп и немецкой полиции. В местную полицию входили украинцы, однако в целом, в ее состав записывали советских военнопленных различных национальностей, для которых работа на нацистов была единственным спасением от смерти.

По словам главы Института, среди украинцев в местной полиции действительно встречались и члены ОУН, в том числе, те – которые совершали преступления, однако "не все члены полиции были оуновцами и не все оуновцы были полицаями".

"Среди оуновцев, которые были в полиции, были те, кто принимал участие в убийствах евреев. Но не все оуновцы-полицаи делали это. Член ОУН Роман Бида "Гордон", начальник следственного отдела местной полиции в Киеве, спас еврейского мальчика, которого вели на расстрел в Бабином Яру, а зимой 1942 года сам был расстрелян и похоронен в этом страшном месте", – подчеркнул он, призвав избегать необоснованных обобщений, которые открывают возможности для искажения исторической правды.

Вятрович также рассказал, что первой украинкой, причисленной Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" к списку "праведников народов мира", стала монахиня и член ОУН Елена Витер.

Накануне, 27 сентября, выступая в Верховной Раде на парламентских слушаниях, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что украинцы (в частности – члены ОУН), причастны к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны.

"Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, у оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступлений были украинцами. И среди них особенно выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам", – цитирует "Радіо Свобода" его выступление перед парламентом.

Во время нацистской оккупации урочище Бабий Яр под Киевом сталом местом массовых расстрелов мирного населения. Уничтожению подвергались евреи, ромы, советские военнопленные и подпольщики, члены Организации украинских националистов.

Формальным поводом для массовых казней, которые начались в конце сентября 1941 года, стала серия взрывов и пожаров в центре Киева, организованных советскими спецслужбами при отступлении Красной армии.

В течение в 1941-1943 году в Бабьем Яру было расстреляно, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек.

Подробнее о трагедии Бабьего Яра читайте в статье Анатолия Подольского "Бабий Яр: прошлое и настоящее. Вызовы памяти" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".