Президент Израиля повторил в Раде советский миф о причастности ОУН к Холокосту – Вятрович

Глава института Национальной памяти призвал избегать "необоснованных обобщений" в оценке трагических событий Второй мировой войны.
"К сожалению президент Израиля в своем выступлении в украинском парламенте повторил советский миф об участии ОУН в Голокосте. Почтение памяти жертв Бабиного Яра было бы более искренним без использования мифов тех, кто стирал память о них", – написал он в Facebook.
Как отметил Вятрович, среди лиц, причастных к трагическим событиям в Бабином Яру, были члены местной полиции, однако массовые убийства евреев были "компетенцией" немецких айнзацгрупп и немецкой полиции. В местную полицию входили украинцы, однако в целом, в ее состав записывали советских военнопленных различных национальностей, для которых работа на нацистов была единственным спасением от смерти.
По словам главы Института, среди украинцев в местной полиции действительно встречались и члены ОУН, в том числе, те – которые совершали преступления, однако "не все члены полиции были оуновцами и не все оуновцы были полицаями".
"Среди оуновцев, которые были в полиции, были те, кто принимал участие в убийствах евреев. Но не все оуновцы-полицаи делали это. Член ОУН Роман Бида "Гордон", начальник следственного отдела местной полиции в Киеве, спас еврейского мальчика, которого вели на расстрел в Бабином Яру, а зимой 1942 года сам был расстрелян и похоронен в этом страшном месте", – подчеркнул он, призвав избегать необоснованных обобщений, которые открывают возможности для искажения исторической правды.
Вятрович также рассказал, что первой украинкой, причисленной Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" к списку "праведников народов мира", стала монахиня и член ОУН Елена Витер.
Накануне, 27 сентября, выступая в Верховной Раде на парламентских слушаниях, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что украинцы (в частности – члены ОУН), причастны к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны.
"Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, у оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступлений были украинцами. И среди них особенно выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам", – цитирует "Радіо Свобода" его выступление перед парламентом.
Во время нацистской оккупации урочище Бабий Яр под Киевом сталом местом массовых расстрелов мирного населения. Уничтожению подвергались евреи, ромы, советские военнопленные и подпольщики, члены Организации украинских националистов.
Формальным поводом для массовых казней, которые начались в конце сентября 1941 года, стала серия взрывов и пожаров в центре Киева, организованных советскими спецслужбами при отступлении Красной армии.
В течение в 1941-1943 году в Бабьем Яру было расстреляно, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек.
Подробнее о трагедии Бабьего Яра читайте в статье Анатолия Подольского "Бабий Яр: прошлое и настоящее. Вызовы памяти" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , Радіо Свобода ,