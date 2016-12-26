Нетаньяху отреагировал на голосование членов Совета Безопасности ООН за резолюцию о ервейских послениях на западном берегу реки Иордан.

Израиль остро отреагировал на голосование Совета Безопасности ООН kp.ru

Премьер-министр Израиляраспорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Соответствующее поручения глава правительства дал Министерству иностранных дел в воскресенье, 25 декабря, передает Deutsche Welle со ссылкой на израильские СМИ и комментарий должностного лица, который был дан на условиях анонимности.

"В следующий период путешествуйте меньше в страны, которые голосовали против нас", – цитирует издание слова Нетаньяху, сказанные им во время заседания правительства.

Решение касается Украины, России, Китая, Японии, Франции, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Глав МИД этих стран не будут принимать в Израиле. Кроме того, заморожена координация встреч главы израильского правительства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером КНР Ли Кэцян, которые должны были состояться в швейцарском Давосе.

В МИД Израиля пока что не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.

Тем временем, в МИД Украины выразили надежду, что голосование за резолюцию Совета Безопасноти ООН не скажется на отношения Киева и Тель-Авива.