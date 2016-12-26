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Премьер Израиля распорядился минимизировать контакты с Украиной – СМИ 5

26 декабря в 02:29

Нетаньяху отреагировал на голосование членов Совета Безопасности ООН за резолюцию о ервейских послениях на западном берегу реки Иордан.

Биньямин Нетаньяху
Израиль остро отреагировал на голосование Совета Безопасности ООН
kp.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Соответствующее поручения глава правительства дал Министерству иностранных дел в воскресенье, 25 декабря, передает Deutsche Welle со ссылкой на израильские СМИ и комментарий должностного лица, который был дан на условиях анонимности.

"В следующий период путешествуйте меньше в страны, которые голосовали против нас", – цитирует издание слова Нетаньяху, сказанные им во время заседания правительства.

Решение касается Украины, России, Китая, Японии, Франции, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Глав МИД этих стран не будут принимать в Израиле. Кроме того, заморожена координация встреч главы израильского правительства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером КНР Ли Кэцян, которые должны были состояться в швейцарском Давосе.

В МИД Израиля пока что не прокомментировали эту информацию.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. 

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся  финансирования организаций под эгидой ООН.

Тем временем, в МИД Украины выразили надежду, что голосование за резолюцию Совета Безопасноти ООН не скажется на отношения Киева и Тель-Авива.

По материалам: ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) ,
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Тэги Израиль ООН резолюция Палестина Украина
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5 комментариев
  • Ivan Konstantinov Сегодня, 07:01 Та ладно,всеравно весьмирсвами.кхе-хе. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • zxcvb Сегодня, 05:12 Кто-то вчера написал, что Израиль 2 недели назад проголосовал за резолюцию ООН поддерживающую территориальную целостность Украины. Но, помнится, это было голосование по осуждению России за практику нарушения прав человека в оккупированном Крыму. А это не одно и тоже, что осуждение оккупанта за оккупацию части территории страны. Такую резолюцию в ООН поддержало 100 стран, и ее никто не будет переголосовывать, и Израиля среди этих стран не было, он не присоединялся к ней и не собирался. Израиль проводит прагматичную, даже циничную, политику, руководствуясь исключительно своими собственными интересами. Ляшко неадекват - "Израиль теперь не признает" Голодомор устроенный Россией Украине". Да у Израиля больше четверти века для этого было, он и не собирался этого делать. Наш МИД осуждает палестинский террор, но Израиль "минимизирует" контакты с Украиной. Что ж, посмотрю, как Израиль минимизирует контакты с Россией, которую так любят либермановцы, или как там эту совковую шваль называют. Ответить Цитировать
  • Lava Valava Сегодня, 04:30 МИД УКРАИНЫ -СБОРИЩЕ ДОЛБОИПОВ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Татьяна Кравцова Сегодня, 04:11 вот это настоящий политик и патриот своей страны! Не то что наш шоколадный барыга. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • кол путину Сегодня, 03:49 неужели не было понятно, что Венесуэла - агент кремля, а остальным, внесшим эту резолюцию в СБ ООН совершенно по-барабану, что там на каком-то Ближнем Востоке происходит. Так что кремль в этот раз ведёт, а наши дипломаты показали себя полными лохами Ответить Цитировать Пожаловаться
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