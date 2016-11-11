Представитель США доложил в ОБСЕ о наращивании военного присутствия России в Крыму

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Россия восстанавливает советскую военную инфраструктуру на оккупированном полуострове и преследует инакомыслящих.

В США обеспокоены ростом военного присутствия в оккупированном Крыму evgovorov / Depositphotos

Руководство России наращивает свое военное присутствие в оккупированном Крыму и преследует инакомыслящих, несогласных с оккупацией, завил в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации посол Даниэль Байер, сообщает Укринформ.

"Мы в очередной раз обращаем внимание Постоянного совета на оккупацию и попытку аннексии Россией украинского полуострова Крым. Россия наращивает свое военное присутствие в этом регионе, восстанавливая украинскую и советскую инфраструктуру, такую как РЛС "Днепр", расширяя базы и размещая все больше военных на украинской земле", - заявил представитель США.

По его словам, наращивание военной мощи, "которое происходит без согласия Украины", является "нарушением ее "Украины – ред) суверенитета и территориальной целостности".

Также сообщается, что Байер выразил глубокое беспокойство в связи с новыми случаями нарушений прав человека в Крыму. "На этой неделе еще шесть крымских татар были отправлены на принудительную психиатрическую экспертизу из-за протестов против российской оккупации", - сказал он.

Дипломат также сообщил, что санкции против России сохранятся до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма.

Ранее сообщалось, что Россия реализует масштабную программу по милитаризации аннексированного Крымского полуострова, восстанавливая заброшенные военные объекты советской эпохи, а также создавая новые и расширяя уже существующие военные базы.

28 октября заместитель директора Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.

Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".