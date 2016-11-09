Правительство приняло отставку Саакашвили

Кабмин принял данное решение, рассматривая кадровые вопросы.

Кабмин принял отставку Саакашвили

Кабинет министров на своем заседании в среду, 9 ноября, поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы.

"Вопрос рассматривали. Приняли", - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак журналистам после заседания.

Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.