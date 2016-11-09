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Правительство приняло отставку Саакашвили

9 ноября в 13:18

Кабмин принял данное решение, рассматривая кадровые вопросы.

Саакашвили
Кабмин принял отставку Саакашвили
 Кабинет министров на своем заседании в среду, 9 ноября, поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы.

"Вопрос рассматривали. Приняли", - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак журналистам после заседания.

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Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Саакашвили отставка правительство
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