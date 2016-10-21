Правительство одобрило увольнение заместительницы Кубива из МЭРТ

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Юлия Клименко уволена по собственному желанию.

Юлия Клименко уволилась из МЭРТ

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра экономического развития и торговли – руководителя аппарата Юлию Клименко.

Согласно распоряжению №761 от 19 октября (при этом указано, что документ в редакции от 21 октября), она уволена по собственному желанию.

Юлия Клименко заявила о своей отставке 7 июля 2016 года. Она занимала должность с 8 апреля 2015 года, а до этого с июля 2010 года работала генеральным директором группы компаний Cantik Enterprises (Киев), которая занимается инвестициями и управлением большими объектами коммерческой недвижимости.