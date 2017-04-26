Правительство намерено реформировать девять министерств

В правительстве решили провести "масштабную системную реформу", чтобы "абсолютно полностью быть способными".

Гройсман объявил о достаточно революционном шаге Правительственный портал

Кабинет министров Украины намерен принять ряд решений для реформирования девяти министерств, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша задача изменить систему правительственного управления. Мы начинаем масштабную программу, я считают, что этот шаг является достаточно революционным для украинского правительства: масштабная системная реформа министерств", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, в первую очередь будут реформированы девять министерств. "Фактически будут перезагружены, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально и качественно выполнять поставленные задания".

Как писало ZN.UA, реформа системы исполнительной власти (КМУ и ЦОИВ) до сих пор находится на подготовительной стадии и без политической воли лично премьер-министра она не имеет шансов сдвинуться с мертвой точки.

Подробнее о ситуации с реформами системы исполнительной власти в Украине читайте в материале Сергея Сороки "Кто тормозит реформу государственного управления в Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".