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Правительство намерено реформировать девять министерств

26 апреля в 11:50

В правительстве решили провести "масштабную системную реформу", чтобы "абсолютно полностью быть способными".

Владимир Гройсман1
Гройсман объявил о достаточно революционном шаге
Правительственный портал
Кабинет министров Украины намерен принять ряд решений для реформирования девяти министерств, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша задача изменить систему правительственного управления. Мы начинаем масштабную программу, я считают, что этот шаг является достаточно революционным для украинского правительства: масштабная системная реформа министерств", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, в первую очередь будут реформированы девять министерств. "Фактически будут перезагружены, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально и качественно выполнять поставленные задания".

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Как писало ZN.UA, реформа системы исполнительной власти (КМУ и ЦОИВ) до сих пор находится на подготовительной стадии и без политической воли лично премьер-министра она не имеет шансов сдвинуться с мертвой точки.

Подробнее о ситуации с реформами системы исполнительной власти в Украине читайте в материале Сергея Сороки "Кто тормозит реформу государственного управления в Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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