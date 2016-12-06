Потенциальные победители конкурса на должность главы ГБР связаны с Порошенко – Найем

Наибольшее количество баллов получили помошник президента и два работника ГПУ.

Найем указал на угрозу "узурпации правоохранительных органов политическими группами" Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат от БПП Мустафа Найем обратил внимание, что наиболее вероятные кандидаты на должность директоранепосредственно связаны с президентом Петром Порошенко.

"Несколько часов назад завершилось очередное заседание работы конкурсной комиссии, в результате которой на следующий этап конкурса прошли 19 из 50 кандидатов. Среди них:

Алексей Горащенков (8 балов) - помощник президента Украины, Ольга Варченко (8 балов) - глава Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ и Анатолий Матиос (7 голосов) - главный военный прокурор.

Таким образом, тремя фаворитами конкурса являются кандидаты напрямую аффилированные с президентом Украины", – написал Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 5 декабря.

Депутат указал на противоречие данного факта логике создания ГБК как политически независимого органа и указал на опасность "узурпации правоохранительных органов политическими группами".

Найем напомнил, что решения конкурсной комиссии могут признать неправомочными из-за возможного отсутствия у двух ее членов высшего юридического образования.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своей статье для ZN.UA писал, что кандидатуру победителя конкурса на должность главы Госбюро расследований (ГБР) определили еще до проведения конкурса те, кто считает себя уполномоченным на принятие всех государственных решений. Конкурсу же отведена роль формальности, которая должна только закрепить это "государственное" решение.

Подробнее о проблемах конкурсного отбора в ГБР, а также о формировании и полномочности самой Конкурсной комиссии читайте в статье Юрия Забары "Конкурс в ГБР: мина заложена, запал тлеет, или Почему конкурс в Государственное бюро расследований может быть признан несостоявшимся" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".