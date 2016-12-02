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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дипучреждение посоветовало журналистам обратиться за комментарием в Министерство юстиции.

Посольство США в Украине напомнило, что вся информация пошла от одного определенного человека efu.org.ua

Посольство США в Украине на просьбу ZN.UA прокомментировать факт обращения беглого народного депутата Александра Онищенко в правоохранительные службы Америки подчеркнуло, что вся информация пошла от одного определенного человека.

"Следует также помнить, что вся эта информация пошла от одного определенного человека, и как говорят в Америке "consider the source" (смотрите, кто говорит), - заявили в посольстве.

В ведомстве также отметили, что, как правило, не предоставляют комментариев по правоохранительным вопросам.

"Мы также видели эти сообщения, и можем только перенаправить Вас в Министерство юстиции США… По закону мы также не обсуждаем выдачу виз. Мы не можем обсуждать отказы в визах. Мы не можем обсуждать отзывы виз", - добавили в дипучреждении.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".