Топ Новости
<
>

Посольство США о заявлении Онищенко: "смотрите, кто говорит"

2 декабря в 13:52

Дипучреждение посоветовало журналистам обратиться за комментарием в Министерство юстиции.

Александр Онищенко
Посольство США в Украине напомнило, что вся информация пошла от одного определенного человека
efu.org.ua
Посольство США в Украине на просьбу ZN.UA прокомментировать факт обращения беглого народного депутата Александра Онищенко в правоохранительные службы Америки подчеркнуло, что вся  информация пошла от одного определенного человека.

"Следует также помнить, что вся эта информация пошла от одного определенного человека, и как говорят в Америке "consider the source" (смотрите, кто говорит), - заявили в посольстве.

В ведомстве также отметили, что, как правило, не предоставляют комментариев по правоохранительным вопросам.

"Мы также видели эти сообщения, и можем только перенаправить Вас в Министерство юстиции США… По закону мы также не обсуждаем выдачу виз. Мы не можем обсуждать отказы в визах. Мы не можем обсуждать отзывы виз", - добавили в дипучреждении.

Читайте также: Беглого депутата Онищенко подозревают в госизмене

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко  государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. 

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Онищенко США посольство виза
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости