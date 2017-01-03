Посол Великобритании в ЕС уходит в досрочную отставку - The Guardian

Айван Роджерс является одним из самых опытных британских послов в ЕС. По мнению некоторых политиков, его уход будет иметь крайне негативные последствия для Союза.

Британский посол подал в отставку на фоне выхода страны из состава ЕС European Parliament / Flickr

Великобритании в ЕС Айван Роджерс подал в отставку за несколько месяцев до начала формального выхода Британии из ЕС, сообщает The Guardian

Отставка Роджерса, о которой ранее сообщало издании Financial Times, состоялась почти на год раньше запланированного срока. Решение посла позволит назначить его преемника до того, как Великобритания запустит 50-ю статью Лиссабонского договора.

По словам бывшего главы Казначейства, отставка Роджерса – это "преднамеренное и полное разрушение опыта ЕС". Британский госслужащий Николас Макперсон заявил, что отъезд Роджерса стал "огромной потерей в рядах экспертов ЕС, включая его предшественника, Джона Канлиффа".

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило информацию о том, что Роджерс, один из наиболее опытных дипломатов Великобритании в Европейском Союзе, предупредил о своем досрочном увольнении во вторник, 2 января.

По мнению Найджела Фараджа, бывшего главы правопопулистской партии UKIP, инициировавшего референдум о выходе Британии из ЕС, многие другие дипломаты должны последовать примеру Роджерса и уйти в отставку.

Отставка посла получила массовое одобрение со стороны участников кампании, которые стремятся к более твердой поддержке Brexit. По мнению некоторых из них, Роджерс был "слишком большим пессимистом во всем, что касалось Brexit".

"Сейчас время тех, кто настроен оптимистично относительно будущего Великобритании. Хватит разговоров, мы должны продолжить выход (из состава Европейского Союза - ред.)", - отметил один из политиков.

Джонатан Исаби, редактор веб-сайта BrexitCentral, сообщил о том, что отставка Айвана Роджерса имела бы более разрушительный эффект, произойди она позже.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

В 2014-м на референдуме о независимости 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 45% поддержали независимость Шотландии.