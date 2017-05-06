Посол США напомнила о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Йованович указала на важность судебной реформы для привлечения инвестиций в украинскую экономику.

Мари Йованович напомнила о связи между судебной реформой и инвестициями Василий Артюшенко, ZN.UA

Соединенные Штаты Америки уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, в частности, созданию Специализированного, заявила посол США в Киеве Мари Йованович.

"Мы работаем со всеми участниками формирования Верховного суда. Отдельно мы выделяем одну важную реформу – основание антикоррупционного суда в Украине. Ведь в стране уже есть независимые детективы и прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима еще и независимая судебная система", – отметила дипломат в интервью Hromadske.ua, опубликованном в пятницу, 5 мая.

Йованович также рассказала о вкладе США в создании антикоррупционных механизмов и органов в Украине: при поддержке Вашингтона была запущена система публичных закупок Prozorro, а также сформированы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Говоря о важности проведения судебной реформы, Йованович увязала ее успешность с привлечением зарубежных инвестиций.

"Реформы в сфере правосудия критично важны как для украинцев, которые хотят справедливого отношения со стороны судей, так и для иностранных инвесторов – в случае, если деловые споры дойдут до этого", - подчеркнула дипломат.

Президент Венецианской комиссии Джованни Букиккио заявлял о том, что создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине.

О необходимости создании антикоррупционных судов неоднократно заявляли представители гражданского общества, директор НАБУ Артем Сытник, а также дипломаты ЕС и США.

В то же время, категорический против этой инициативы выступили глава Верховного суда Украины Ярослав Романюков, а также Высший совет правосудия.

Министр юстиции Павел Петренко заявлял, что создание антикоррупционного суда будет возможно в 2017 году. Но как ранее писал в своей статье для ZN.UA доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк, сегодня необходимый для запуска Высшего антикоррупционного суда законопроект все еще отсутствует, а перспектива его запуска отодвигается на 2018 год. В тоже время, по его мнению, создание ВАС, предусмотренное вступившим в силу 30 сентября законом "О судоустройстве и статусе судей", наиболее эффективно можно реализовать через создание разветвленной системы антикоррупционных судов, включающей в себя сам ВАС, восемь судебных палат и Верховный суд.