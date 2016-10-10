Посол ЕС сомневается, что Нидерланды ратифицируют ассоциацию с Украиной до саммита в ноябре

Соглашение об ассоциации ратифицировали 27 из 28 стран ЕС. В Нидерландах после референдума зашли в тупик.

Саммит Украина-ЕС пройдет без ратифицированной ассоциации Василий Артюшенко, ZN.UA

сомневается, что Нидерланды ратифицируют Соглашение об ассоциации до саммита Украина-ЕС, запланированного на 24 ноября.

"27 из 28 стран ЕС ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В одной из стран с этим возникли сложности. Я не могу сказать, возможно ли решить этот вопрос до 24 ноября, но мне кажется, что вряд ли Соглашение об ассоциации будет ратифицировано всеми 28 членами ЕС до дня проведения саммита", - сказал он на своей первой пресс-конференции в Киеве

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели".