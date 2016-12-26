Посол ЕС призвал Киев как можно скорее обновить состав ЦИК

Срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии истек в июне 2014 года.
Дипломат также указал на необходимость изменения избирательного законодательства.
"В вопросах избирательной системы важно, как можно быстрее, назначить 12 членов Центральной избирательной комиссии и поменять закон о выборах в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – заявил Мингарелли в интервью изданию Realist, опубликованном в понедельник, 26 декабря.
Как известно, срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, включая председателя Михаила Охендовского, истек 1 июня 2014 года.
В начале июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.
Подробнее о кандидатах в члены Центризбиркома читайте в статье координатора ОПОРЫ Ольги Айвазовской "ЦИК: история перезагрузки" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Realist