Посол ЕС призвал Киев как можно скорее обновить состав ЦИК

Срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии истек в июне 2014 года.

Мингарелли напомнил, что срок полномочий большинства членов ЦИК, включая Охендовского, истек еще в июне 2014 года Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли напомнил украинскому руководству о необходимости скорейшей замены 12 из 15 членов, полномочия которых истекли.

Дипломат также указал на необходимость изменения избирательного законодательства.

"В вопросах избирательной системы важно, как можно быстрее, назначить 12 членов Центральной избирательной комиссии и поменять закон о выборах в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – заявил Мингарелли в интервью изданию Realist, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

Как известно, срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, включая председателя Михаила Охендовского, истек 1 июня 2014 года.

В начале июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.

Подробнее о кандидатах в члены Центризбиркома читайте в статье координатора ОПОРЫ Ольги Айвазовской "ЦИК: история перезагрузки" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".