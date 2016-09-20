Посол ЕС оценил голосование на выборах в Госдуму в российских дипведомствах в Украине как "мирное"

В ЕС очень внимательно следили за тем, как Украина обеспечивала порядок у российских консульств 18 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму в российских консульствах в Украине прошло спокойно Единая Россия

Украинская власть обеспечила порядок и безопасность при голосовании нав дипучреждениях РФ на территории Украины, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли.

Как сообщил дипломат в комментарии для УНИАН, европейская сторона следила за данным вопросом очень внимательно.

"Предварительная информация указывает на то, что в целом день голосования в Украине прошел мирно, несмотря на действия некоторых протестующих с целью блокирования доступа для российских граждан, которые осуществляли свое право голоса", – отметил он.

Мингарелли указал на важность того, что украинская власть взяла на себя ответственность относительно гражданского порядка и безопасности дипломатической и консульской миссий. Он также уточнил, что ожидает дальнейшей информации от наблюдательной миссии ОБСЕ.

Накануне выборов в российскую Госдуму 18 сентября в Нацполиции Украины заявили, что не планируют охранять выборы в российских дипведомствах. "Мы не будем охранять избирательный процесс, мы будем обеспечивать общественную безопасность на территории, прилегающей к этим дипломатическим учреждениям, с целью недопущения провокаций, беспорядков или терактов", – уточнил спикер Нацполиции.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.