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Послы стран G7 предупредили Порошенко о недопустимости принятия изменений в е-декларирование

28 октября в 09:38

Законопроекты, имеющие целью нивелировать жесткие требования по декларированию, не должны быть приняты Верховной Радой.

G7
Существует опасность ослабления системы е-декларирования и сворачивания борьбы с коррупцией в Украине
G7 Japan

Послы стран "Большой семерки" предупредили президента Украины Петра Порошенко об опасности некоторых законодательных инициатив, которые могут перечеркнуть усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности, ослабить систему электронного декларирования.

Соответствующее письмо послы стран G7 направили 25 октября.

"Большая семерка" опасается, что некоторые законопроекты, если будут приняты, могут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в расследовании дел о коррупции высокого уровня.

"Мы наблюдаем в течение последних недель несколько законодательных инициатив, которые несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронным декларациям - ред.) и реформам на повестке дня", - цитирует письмо "Европейская правда".

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Послы также выразили обеспокоенность техническими сбоями в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимое для исправления ситуации.

Кроме того, послы G7 отметили, что полная независимость от политического вмешательства имеет первостепенное значение для этих институтов в борьбе с коррупцией.

Ранее экс-первый замглавы СБУ Виктор Трепак предупредил о том, что НАБУ могут вывести из антикоррупционной "игры" и превратить в бутафорский орган.

По материалам: Европейская правда
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Тэги декларация коррупция Порошенко
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3 комментария
  • Евгений Буравлев Сегодня, 10:43 Последовательная и принципиальная позиция: "имел смелость воровать, смоги и ответить за это". В Украине наконец сформируется реальная природная экосистема, в которой сосуществуют законы природы, контролирующие экосистему "хищник-жертва". И наконец, реальный "хищник" не сможет разгуливать по жизни в мантии ягненка. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Anatoliy Vodopyanov Сегодня, 10:14 Как жить-то теперь?! Не уж то, как с дуру ляпнул, ПО-НОВОМУ. Так то ж было понарошку, для лохов перед выборами. А вона как обернулось... А дружбанам хоть бросай мандат. Так тогда работать надо. Как же красть без мандата - невозможно почти, сложно. Возможностей меньше, а риск намного больше. М-мм-да-а-а... И шо они со своим уставом лезут. Монастырь-то мой. Правда должок перед ними имеется. Одно утешает: отдавать другие будут Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ivan Moroz Сегодня, 10:13 Так это Ванька а не перзидент,если ему указывают какие то мысли.мы независимы Ответить Цитировать Пожаловаться
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