Послы стран G7 предупредили Порошенко о недопустимости принятия изменений в е-декларирование

Законопроекты, имеющие целью нивелировать жесткие требования по декларированию, не должны быть приняты Верховной Радой.

Существует опасность ослабления системы е-декларирования и сворачивания борьбы с коррупцией в Украине G7 Japan

Послы стран "Большой семерки" предупредили президента Украины Петра Порошенко об опасности некоторых законодательных инициатив, которые могут перечеркнуть усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности, ослабить систему электронного декларирования.

Соответствующее письмо послы стран G7 направили 25 октября.

"Большая семерка" опасается, что некоторые законопроекты, если будут приняты, могут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в расследовании дел о коррупции высокого уровня.

"Мы наблюдаем в течение последних недель несколько законодательных инициатив, которые несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронным декларациям - ред.) и реформам на повестке дня", - цитирует письмо "Европейская правда".

Послы также выразили обеспокоенность техническими сбоями в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимое для исправления ситуации.

Кроме того, послы G7 отметили, что полная независимость от политического вмешательства имеет первостепенное значение для этих институтов в борьбе с коррупцией.

Ранее экс-первый замглавы СБУ Виктор Трепак предупредил о том, что НАБУ могут вывести из антикоррупционной "игры" и превратить в бутафорский орган.