Послы стран G7 предупредили Порошенко о недопустимости принятия изменений в е-декларирование

Законопроекты, имеющие целью нивелировать жесткие требования по декларированию, не должны быть приняты Верховной Радой.
Послы стран "Большой семерки" предупредили президента Украины Петра Порошенко об опасности некоторых законодательных инициатив, которые могут перечеркнуть усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности, ослабить систему электронного декларирования.
Соответствующее письмо послы стран G7 направили 25 октября.
"Большая семерка" опасается, что некоторые законопроекты, если будут приняты, могут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в расследовании дел о коррупции высокого уровня.
"Мы наблюдаем в течение последних недель несколько законодательных инициатив, которые несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронным декларациям - ред.) и реформам на повестке дня", - цитирует письмо "Европейская правда".
Послы также выразили обеспокоенность техническими сбоями в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимое для исправления ситуации.
Кроме того, послы G7 отметили, что полная независимость от политического вмешательства имеет первостепенное значение для этих институтов в борьбе с коррупцией.
Ранее экс-первый замглавы СБУ Виктор Трепак предупредил о том, что НАБУ могут вывести из антикоррупционной "игры" и превратить в бутафорский орган.Европейская правда