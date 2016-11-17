Послы G7 призвали украинское руководство продолжать реформы

Особое внимание дипломаты уделили электронному декларированию.

Японский посол обратился к украинскому руководству от имени дипломатов Большой семерки Number 10/Flickr

Группа поддержки Украины – послы США, Великобритании, ЕС, Франции, Германии, Канады и Японии призвали Верховную Раду, президента и Кабинет министров продолжить курс на

Посол Японии в Украине Шигеко Суми в среду, 16 ноября, обратился к украинскому политическому руководству от имени дипломатов стран Большой семерки с видеообращением.

"Недавний запуск системы электронного декларирования был особенно важным шагом, который мы приветствуем. Важно, чтобы этот импульс сохранялся, и мы призываем Верховную Раду и всех политических лидеров поддерживать прогресс Украины в достижении большей стабильности, демократии и процветания, к которому стремятся все украинцы", – отметил дипломат.

Напомним, в октябре посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли предостерег украинские власти от ослабления системы е-декларирования, а также заявил, что ЕС приветствует принятие Верховной Радой нескольких евроинтеграционных законов, но ожидает от украинской стороны больших результатов.