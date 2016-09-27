После призыва Порошенко Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады в четверг

Депутаты займутся увольнением судей.
В тексте документа, который спикер подписал вечером во вторник, 27 сентября, указано, что внеочередное заседание созвано в связи с соответствующим требованием президента Украины Петра Порошенко для рассмотрения вопроса увольнения судей. Этот вопрос явлется единственным в повестке дня.
Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с призывом созвать не позднее 29 сентября внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса увольнения судей, нарушивших присягу.
Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня 2016 года окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения.
Изменения в Конституцию Украины в части правосудия вступят в силу 30 сентября 2016 года.
Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,