После призыва Порошенко Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады в четверг

Депутаты займутся увольнением судей.

Спикер прислушался к пожеланию президента Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Веровной Радыподписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, которое начнется в 10:00 четверга, 29 сентября.

В тексте документа, который спикер подписал вечером во вторник, 27 сентября, указано, что внеочередное заседание созвано в связи с соответствующим требованием президента Украины Петра Порошенко для рассмотрения вопроса увольнения судей. Этот вопрос явлется единственным в повестке дня.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с призывом созвать не позднее 29 сентября внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса увольнения судей, нарушивших присягу.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня 2016 года окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения.

Изменения в Конституцию Украины в части правосудия вступят в силу 30 сентября 2016 года.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".