Трамп не будет менять посла США в Украине

Сотрудник посольства США заявил, что Йованович является карьерным дипломатом.

В посольстве США в Украине заявили, что отзыв Трампом послов не коснется Йованович Василий Артюшенко, ZN.UA

В американском посольстве исключили отзыв посла США в Украине Мари Йованович в связи с информацией о том, что указом избранного президента США Дональда Трампа все назначенные по политическим причинам послы США должны будут покинуть свои должности до его инаугурации.

"Есть два типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, поэтому ее это не коснется", – сказал сотрудник диппредставительства "Українським новинам", передает "Украинская правда".

Ранее сама Йованович заявила, что результаты выборов в США не повлияют на партнерские отношения с Украиной.