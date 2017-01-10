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Трамп не будет менять посла США в Украине

10 января в 16:23

Сотрудник посольства США заявил, что Йованович является карьерным дипломатом.

Мари Йованович
В посольстве США в Украине заявили, что отзыв Трампом послов не коснется Йованович
Василий Артюшенко, ZN.UA

В американском посольстве исключили отзыв посла США в Украине Мари Йованович в связи с информацией о том, что указом избранного президента США Дональда Трампа все назначенные по политическим причинам послы США должны будут покинуть свои должности до его инаугурации.

"Есть два типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, поэтому ее это не коснется", – сказал сотрудник диппредставительства "Українським новинам", передает "Украинская правда".

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Ранее сама Йованович заявила, что результаты выборов в США не повлияют на партнерские отношения с Украиной.

По материалам: Українські новини
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Тэги США Украина Йованович посол
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