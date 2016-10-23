Порядок назначения директора ГБР изначально ставит под сомнение легитимность органа - Трепак

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Конституция не наделяет президента правом назначать директора ГБР.

По мнению Трепака, такие действия ведут к узурпации власти

Государственное бюро расследований (ГБР) абсолютно искусственно "загнали" под президента еще на этапе принятия профильного закона, установив, что директора ГБР назначает президент.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Он отмечает, чт Конституция, предусматривающая исключительный перечень полномочий главы государства (что неоднократно в своих решениях отмечал Конституционный суд), таким правом его не наделяет.

"Поэтому установленный законом порядок назначения директора ГБР изначально ставит под сомнение легитимность (конституционность) деятельности этого органа, что, в случае политической необходимости, может привести к блокированию его работы и развалу расследуемых им дел. К тому же, как свидетельствует совсем недавняя отечественная практика, такие неконституционные шаги ведут к узурпации власти", - говорится в статье.

Напомним, как пишет Трепак, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.



Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".