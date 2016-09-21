Порошенко заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Совет Безопасности продемонстрировал свою неэффективность в урегулировании конфликта в Сирии и реагировании на российскую агрессию против Украины.

Порошенко дал понять, что Россию необходимо лишить права вето в Совете Безопасности ООН Сайт президента Украины

Президент Украиныубежден, что текущий формат деятельности Совета Безопасности ООН продемонстрировал свою неэффективность в реагировании на действия России в Сирии и на агрессию против Украины.

"Я не могу не отметить, что ООН, в частности ее основной орган - Совбез, продемонстрировал свою неэффективность в решении конфликта в Сирии. Эта неэффективность подрывает миссию всей Организации и бросает вызов самому ее существованию", – заявил глава государства во время выступления на заседания Совбеза ООН в среду, 21 сентября.

Президент выразил уверенность, что реакция ООН на аннексию Крыма и вооруженную агрессию РФ против Украины оказалась недостаточно решительной, что позволило Кремлю использовать оккупированный полуостров в качестве форпоста для проведения операции в Сирии.

"Значительное количество российских военных сил и средств перебрасывается в Сирию кораблями, которые базируются в Крыму",– отметил Порошенко. Он также подчеркнул, что в связи с этим существует острая необходимость реформирования руководящих органов ООН.

"Никакие вето не должно блокировать действия Совбеза, когда он должен реагировать на ситуации, связанные с массовыми преступлениями", – заявил украинский президент, добавив, что политический процесс в Сирии должен быть направлен на возобновление суверенитета и территориальной целостности страны, а также на создание инклюзивного переходного правительства с широкими исполнительными полномочиями.

"Мы убеждены, что нет альтернативы дипломатическому урегулированию этого конфликта, и призываем консолидировать международные усилия, чтобы положить конец этой трагедии", – резюмировал Порошенко.

Ранее директор Института стратегии и безопасности Университета Ексетара Патрик Портер на страницах авторитетного издания The American Interest указывал не отсутствие у международных организаций, в первую очередь, ООН, возможностей наказывать нарушителей норм международного права, так как эти нарушители ими же и управляют. В частности, постоянный член Совета Безопасности ООН Россия неоднократно блокировала его резолюции по Украине и Сирии, так как сама является участником конфликта в этих странах.

"Очевидной проблемой является то, что один из арбитров стал кровавым агрессором, который не захочет устраивать интервенцию против себя же", - пишет експерт.

Президент Украины Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генассамблеи ООН. Визит президента в США продлится до 21 сентября.