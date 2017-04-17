Порошенко завтра встретится с Мэй

Украинский президент отправится в Лондон по приглашению британского премьера.

Порошенко завтра полетит в Великобританию. Сайт президента Украины

Петрс официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе двухдневного визита украинский президент выступит в Королевском институте международных отношений Chatham House с речью на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии". Кроме того, Порошенко собирается встретиться с представителями британского бизнеса.