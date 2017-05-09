Порошенко высказался за продление международных санкций против России

Президент Украины выступил за глобальное влияние на Москву.

Порошенко считает необходимым продлить санкции для России Primakov / Depositphotos

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продлят санкции против России.

"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", - сказал Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Киеве вечером 8 мая.

Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Напомним, 13 марта ЕС продлил санкции против России, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев. Санкции введены против 150 физических и 37 юридических лиц.

Ограничения, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Европейского Союза.