Порошенко ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования силовиков

Теперь Верховная Рада должна принять закон о внесении изменений в бюджет на 2016 год.

Президент Украины подписал указ №422/2016 Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 сентября "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2016 году", подписав указ №422/2016.

"Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручается увеличить расходы на нужды национальной безопасности и обороны Украины в 2016 году", – сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Правительство должно в недельный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2016 год, предусмотрев увеличение расходов из общего фонда госбюджета для Минобороны на 3 млрд 800 млн грн, Главному управлению разведки на 175 млн грн, Национальной полиции на 2 млрд грн, Госпогранслужбы на 782,7 млн грн, СБУ на 128,5 млн грн, Государственной специальной службы транспорта на 5,4 млн грн, Управлению госохраны на 51 млн грн.

Также в 2016 году должно быть перечислено Государственному космическому агентству Украины 300 млн грн, Министерству экономического развития и торговли Украины 263 млн грн на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и т.д.

Напомним, 28 сентября СНБО на заседании поддержал решение Кабмина о внесении изменений в госбюджет-2016 с целью увеличения финансирования силовых структур.

Главой СНБО является президент Украины Петр Порошенко, секретарем Совбеза – Александр Турчинов.