Порошенко встретится с Лукашенко на Чернобыльской АЭС

В годовщину катастрофы президенты двух стран посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС, а затем проведут переговоры на территории Беларуси.

Порошенко пригласил Лукашенко на Чернобыльскую АЭС Василий Артюшенко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 26 апреля.

"Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Согласно анонсу, президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси.

Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

Подробнее о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".