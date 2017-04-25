Порошенко встретится с Лукашенко на Чернобыльской АЭС

В годовщину катастрофы президенты двух стран посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС, а затем проведут переговоры на территории Беларуси.
"Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Согласно анонсу, президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси.
Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.
Подробнее о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA