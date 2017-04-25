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Порошенко встретится с Лукашенко на Чернобыльской АЭС

25 апреля в 12:40

В годовщину катастрофы президенты двух стран посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС, а затем проведут переговоры на территории Беларуси.

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Порошенко пригласил Лукашенко на Чернобыльскую АЭС
Василий Артюшенко, ZN.UA
Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 26 апреля.

"Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Согласно анонсу, президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси.

Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

Подробнее о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Чернобыль АЭС Порошенко
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