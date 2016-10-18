Порошенко встретится с генсеком НАТО и руководством ЕС 20 октября

В Брюсселе обсудят Донбасс, Крым, санкции против РФ и Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Порошенко и Столтенберг выступят с совместным заявлением в четверг Святослав Цеголко/Twitter

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 октября, в Брюсселе проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с, сообщает пресс-служба главы государства.

По результатам встречи украинского президента с генсеком Североатлантического Альянса запланировано совместное заявление.

Кроме того, запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, главой Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером, а также президентом Европарламента Мартином Шульцем.

Украинский президент обсудит с руководством ЕС ситуацию в Донбассе и Крыму, выполнение Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России. Кроме того, запланированы обсуждение украинских реформ и их поддержки со стороны ЕС, а также координация дальнейших шагов по ратификации Соглашения об ассоциации и предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом.

В повестке дня украинского президента также ряд двухсторонних встреч с лидерами отдельных европейских государств накануне Саммита ЕС 20-21 октября.

Как сообщалось, президент Порошенко отменил встречи с Туском, Юнкером и Шульцем, запланированные на 19 октября, из-за саммита глав государств "Нормандской четверки" в Берлине в этот же день.

Ранее планировалось, что Порошенко прибудет в Брюссель вечером в среду и проведет встречу с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцем.