Порошенко встретился с Биллом Клинтоном

Встречу назвали очень теплой и дружеской.

Петр Порошенко на переговорах с Биллом Клинтоном Святослав Цеголко/Twitter

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в США встретился с 42-м американским президентом Биллом Клинтоном, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Очень теплая, дружеская встреча с Биллом Клинтоном", – написал он Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко в ходе своего визита 18-21 сентября в США планирует провести переговоры с кандидатами в президенты этой страны Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

"В Нью-Йорке я собираюсь встретиться с двумя кандидатами в президенты США. Один из них – кандидат от демократов Хилари Клинтон – уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа", – заявил Порошенко на прошлой неделе в ходе выступления на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Президент также выразил уверенность в том, что у него найдется достаточно аргументов, чтобы убедить и Клинтон, и Трампа поддерживать Украину.