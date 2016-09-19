Порошенко встретился с Биллом Клинтоном

Встречу назвали очень теплой и дружеской.
"Очень теплая, дружеская встреча с Биллом Клинтоном", – написал он Twitter.
Ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко в ходе своего визита 18-21 сентября в США планирует провести переговоры с кандидатами в президенты этой страны Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.
"В Нью-Йорке я собираюсь встретиться с двумя кандидатами в президенты США. Один из них – кандидат от демократов Хилари Клинтон – уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа", – заявил Порошенко на прошлой неделе в ходе выступления на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
Президент также выразил уверенность в том, что у него найдется достаточно аргументов, чтобы убедить и Клинтон, и Трампа поддерживать Украину.ZN.UA