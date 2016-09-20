Порошенко в Нью-Йорке обсудил с премьером Японии инфраструктурные проекты и инвестиции

Украинский президент во время Генассамблеи ООН провел ряд встреч с зарубежными политиками.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает президентская пресс-служба, лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Порошенко в Японию в апреле этого года. Была отмечена важность ускорения совместной работы по определению масштабных проектов в Украине в сфере энергетической безопасности, инфраструктуры и экологии для привлечения японских фирм и инвесторов.

Порошенко и Абэ уделили внимание подготовке к проведению Года Японии в Украине в 2017-м.

Глава украинского государства и премьер-министр Японии также обменялись мнениями по отдельным вопросам взаимодействия двух стран в рамках Совета безопасности ООН. Порошенко и Абэ кроме этого обсудили проблемы глобальной безопасности, в частности - осудили ядерные испытания Северной Кореей.

Как сообщалось, в рамках своего официального визита в Японию Петр Порошенко с женой 7 апреля 2016 года посетил Национальный музей современных научных достижений и инноваций "Мирайкан". Президенту Украины показали новейшие достижения ученых. Одним из самых ярких экспонатов стал человекоподобный робот ASIMO. В конце демонстрации робот дружески помахал высокопоставленным гостям, а президент взмахнул рукой в ответ.