Порошенко в День памяти и примирения напомнил о коварном вторжении России в Украину

По его словам, вклад украинцев в победу во Второй мировой войне бесспорный.

Порошенко напомнил об агрессии России в День памяти и примирения. president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение", посвященной Дню победы во Второй мировой войне, напомнил о военной агрессии России против Украины.

"Когда наши деды и прадеды в сорок четвертом и в сорок пятом наступали на Берлин, они тогда и понятия не имели, и в самых страшных снах представить себе не могли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и будет хладнокровно убивать их внуков и правнуков", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что украинский народ внес большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во времена Второй мировой войны.

"Выражаю наше глубокое уважение и дань уважения всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие ветераны!" - сказал президент.

Тем временем, сегодня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в обращении по случаю Дня памяти и примирения назвал войну Украины против российской агрессии "Отечественной", поскольку украинским солдатам приходится защищать свою Отчизну.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.