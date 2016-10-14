Порошенко в Брюсселе 19 октября проведет политические консультации с лидерами ЕС и ЕК

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Политические консультации Украина-ЕС на высшем уровне пройдут при участии президента Украины, руководителей институций ЕС и членов ЕК.

Порошенко в Брюсселе встретится с лидерами ЕС president.gov.ua

В Брюсселе 19 октября состоятся политические консультации высокого уровня Украина-ЕС, в которых примут участие президент Украины Петр Порошенк, а также президент Европейского Совета Дональд Туск, президентаЕвропейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского парламента Мартин Шульц и профильные члены Европейской комиссии, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

По информации пресс-службы, лидеры Украины и институций ЕС обсудят развитие ситуации в Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины.

Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки Украины со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и введении безвизового режима для украинцев.

20 октября глава украинского государства примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии (ЕНП), который состоится в Маастрихте.

Порошенко также проведет двусторонние встречи с лидерами отдельных государств-членов ЕС с целью координации позиций накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Ранее стало известно, что в Брюсселе Порошенко проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, такая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Премьер Нидерландов также в очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление Украине безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России.