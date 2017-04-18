Порошенко в Британии обсудит военное сотрудничество

Луценко сообщила о предпосылках размещения британских оборонных заказов на украинских оборонных предприятиях.

Порошенко встретится с Мэй в Лондоне Сайт президента Украины

Президент Украины Петрподнимет вопрос активизации военно-промышленного сотрудничества между странами, сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко.

"Президент будет выступать перед бизнес-инвесторами. Британия очень серьезно работает с нами и предоставляет нам серьезную помощь оборонного значения. Президент также будет говорить о проектах военно-технического характера. Даже есть предпосылки, о том, что Британия может разместить некоторые оборонные заказы на предприятиях в Украине", – рассказала политик в эфире телеканала "112. Украина".

Кроме того, по словам Луценко, глава государства намерен обсудить с официальными лицами в Лондоне содействие Британии в проведении реформ и борьбе с коррупцией в Украине.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля посетит Британию с официальным визитом, во время которого встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, членами правительства, депутатами Парламента, бизнесменами, а также выступит выступит в Королевском институте международных отношений Chatham House с речью на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".