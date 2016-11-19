Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций в Золотом, Катериновке и Зайцево

Новосозданные органы государственной власти должны обеспечить в своих населенных пунктах правопорядок и безопасность.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, среди задач новообразованных органов государственной власти значится обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, а также участие в противодействии диверсионной и террористической активности.
Руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главам Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новых ВГА в указанных населенных пунктах.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
28 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области.
Напомним, указ о создании в Донбассе военно-гражданских администраций был подписан президентом Петром Порошенко 5 марта прошлого года.ZN.UA