Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций в Золотом, Катериновке и Зайцево

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Новосозданные органы государственной власти должны обеспечить в своих населенных пунктах правопорядок и безопасность.

В Донбассе созданы три новых военно-гражданских администрации Ольга Кононенко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №513/2016 о создании военно-гражданских администрации в населенных пунктах Золотое и Катериновка (Луганская область), а также в селе Зайцево Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, среди задач новообразованных органов государственной власти значится обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, а также участие в противодействии диверсионной и террористической активности.

Руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главам Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новых ВГА в указанных населенных пунктах.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

28 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области.

Напомним, указ о создании в Донбассе военно-гражданских администраций был подписан президентом Петром Порошенко 5 марта прошлого года.