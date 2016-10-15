Порошенко: страна сейчас находится в состоянии войны

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Украина готова дать достойный ответ в случае полномасштабного вторжения.

Порошенко не исключает полномасштабного вторжения

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что вероятность эскалации военного конфликта на Востоке Украины остается значительной.

"Те, кто не чувствуют этого, должны понять - страна сейчас находится в состоянии войны", - заявил Порошенко во время выступления на церемонии передачи военной техники и вооружения Вооруженным Силам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

"Я подчеркиваю, что война ведется и защита, и оборона нашего государства - это дело не только наших Вооруженных Сил. Это дело всего украинского народа, всего общества, власти. Мы все должны сделать максимум возможного для того, чтобы защитить нашу свободу, нашу демократию, нашу территориальную целостность, наш суверенитет ", - цитирует Порошенко пресс-служба президента.

"В случае полномасштабного российского вторжения, которое мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ", - заявил Петр Порошенко.

По словам Порошенко, при такой сложной ситуации Вооруженные Силы Украины должны быть постоянно готовы к выполнению задач любой сложности.