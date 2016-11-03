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Порошенко сообщил об успешности реформ и фантастичности перспектив Украины

3 ноября в 14:50

Украина одновременно проводит реформу сектора безопасности и обороны, полиции, реформу экономики, реформу госзакупок, децентрализацию.

петр порошенко
Участники форума во Львове узнали от Порошенко об успешности реформ
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешности и необратимости процесса реформирования страны.

"Мне приятно, что вчера было заявление миссии ЕС, которая подтвердила, что за последние два года украинские власти сделали в плане реформ больше, чем за предыдущие 23 года. Эффективность реформ стала необратимой. И эти реформы внедряются во время агрессии, во время войны", - сказал он в ходе Международного экономического форума о Львове.

Президент также выразил уверенность в "фантастичности перспектив Украины".

"Анализ опыта многих стран мира показывает: первые результаты изменений появляются через три-семь лет после их начала. В Сингапуре первый результат был через 16 лет. Но мы не собираемся ждать даже 16 месяцев - нам результаты нужны уже и сейчас", - отметил он.

Порошенко также сказал, что реформы в разных сферах проходят одновременно.

"Нам говорили, что нельзя начинать столько реформ, а проводить их последовательно. Нет. Мы одновременно проводит реформу сектора безопасности и обороны, полиции, реформу экономики, реформу госзакупок, децентрализацию… и все делается совместно с общественностью и именно это залог нашего успеха. Я в нем убежден", - подчеркнул президент.

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В октябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что после проведения местных выборов в Украине начнется решительная работа по реформированию страны.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июле 2015 года, только 3% украинцев довольны темпом реформ в стране. При этом 32% респондентов недовольны слишком медленными реформами, а 12% граждан не удовлетворены, поскольку реформы проводятся слишком быстро. В то же время 40% считают, что в Украине не происходит никаких изменений.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги реформы президент Порошенко
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1 комментарий
  • Гоша Крокодил Сегодня, 15:09 результаты "реформ" УЖЕ есть вот только какие! обнищание основной массы населения скачообразный рост преступности в целом и тяжких преступлений в частности рост аварийности и смертности на лорогах и т.д. Ответить Цитировать Пожаловаться
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