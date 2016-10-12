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Порошенко согласовал с Байденом продление санкций против России

12 октября в 19:24

Накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки" проводятся консультации относительно повестки саммита.

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У Порошенко говорят, что Байден согласен продлить санкции против России
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом обсудили элементы "дорожной карты" по имплементации Минских договоренностей для деоккупации Донбасса.

"Петр Порошенко и Джозеф Байден согласились, что санкции против России должны быть продлены", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Во время разговора также был обсужден ход реформ в Украине.

Ранее в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений

"Украина поддерживает инициативу проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, на которой можно было бы принять этот документ. Проведение этого мероприятия для решения только так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым", - говорится в комментарии пресс-службы президента.

В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.

По материалам: ZN.UA
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