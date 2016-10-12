Порошенко согласовал с Байденом продление санкций против России

Накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки" проводятся консультации относительно повестки саммита.
"Петр Порошенко и Джозеф Байден согласились, что санкции против России должны быть продлены", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Во время разговора также был обсужден ход реформ в Украине.
Ранее в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений
"Украина поддерживает инициативу проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, на которой можно было бы принять этот документ. Проведение этого мероприятия для решения только так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым", - говорится в комментарии пресс-службы президента.
В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.ZN.UA