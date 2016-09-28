Порошенко собирает заседание СНБО - СМИ

Предыдущее заседание СНБО проходило две недели назад. Сегодняшняя повестка пока неизвестна.

Заседание СНБО состоится сегодня. Повестка пока неизвестна Сайт президента Украины

Заседание(СНБО) состоится среду, 28 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Сегодня пройдет заседание СНБО", - сказал источник.

При этом он не уточнил, какие именно вопросы рассмотрит Совет.

Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось две недели назад, 13 сентября. На нем был утвержден оборонный бюджет Украины на 2017 год в размере 5% от ВВП (129 млрд грн, или около 5 млрд долларов).

Главой СНБО является президент Украины, секретарем Совбеза – Александр Турчинов.