Порошенко разъяснил критикам цель е-декларирования

Президент Украины пригрозил чиновникам проверкой е-деклараций, задекларировав долю в сотне компаний и 70 млн грн годового дохода.

Порошенко уверен, что бороться следует не с богатыми, а с преступниками Сайт президента Украины

Электронное декларирование не позволит чиновникам избежать проверки правоохранительных органов и легализовать нечестно нажитые состояния, заявил президент Украины

"е-декларирование некоторые пытаются критиковать, не понимая цели. Могу даже сказать, впервые в этом зале, что многие из тех, кто сейчас декларировал, приписали себе кэш дома, думая, что это нулевая декларация, это потом позволит им избежать проверки. Но ключевая позиция - это подвести черту, а дальше обеспечить объяснение: где ты, голубь сизый, взял эти деньги? Народ и общество имеет право это знать", - цитирует "Укринформ" его заявление на открытии XVI Международного экономического форума.

Президент, при этом, подчеркнул, что сегодня бороться следует не с богатыми, а с преступниками, которые приобретают дорогое имущество, находясь на госслужбе. По словам Порошенко, введение электронного декларирования – это серьезный шаг к преодолению коррупции, и начинаться он должен именно с главы государства.

"Такого никогда не делал ни один президент. Но если я это сделал, то имею право требовать, чтобы это сделали все", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысяч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Согласно декларации, Петр Порошенко получил около 48,7 миллионов гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, сообщил, что электронная декларация президента Украины Петра Порошенко будет в обычном порядке проверена сотрудниками Генпрокуратуры, однако вопросов к ней немного.

Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.